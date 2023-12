Ciutadans confirma que votarà en contra dels pressupostos de la Generalitat i dona per descomptat el del PSC a favor

En una entrevista a la Brúixola, el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha ratificat que la seva formació votarà en contra dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2024. Carrizosa ha assegurat que la seva formació no pot votar a favor d'uns comptes que inclouen "un cos diplomàtic creat a Catalunya quan no tenim competències en política exterior per aquestes ambaixades que són absolutament il·legals". En tot cas, Carrizosa ha assegurat que, en aquesta negociació, el seu paper serà presentar esmenes en defensa del col·lectiu dels advocats d'ofici o per aconseguir millores en els àmbits de la salut o la dependència i pressionar al PSC que sí seurà amb Esquerra Republicana a negociar els comptes.

Dona per fet que PSC sí que votarà a favor

Carrizosa també té clar que els socialistes acabaran votant a favor dels pressupostos de Pere Aragonès: "Jo ho dono per fet perquè Sánchez també tindrà el suport d'ERC als pressupostos de l'Estat". Segons el líder de la formació taronja, tots dos ja ho van abordar la setmana passada en la reunió que van mantenir al Palau de la Generalitat "perquè tots dos tenen intenció de seguir governant i han parlat del que han de fer cadascun d'ells per garantir que l'altra continuarà governant".