La cirurgia plàstica, clau per minimitzar les seqüeles de l'obesitat mòrbida després de la cirurgia bariàtrica

Les seqüeles d'haver patit excés de pes no són només estètiques, sinó que també poden dificultar la vida laboral, social i la pràctica d'exercici físic. L'augment de l'excés de pes i l'obesitat, també en els seus graus més extrems, és una tendència en tots els països occidentals, Espanya inclosa. En aquest context, també augmenten els tractaments per pal•liar aquest excés de pes, com la cirurgia bariàtrica o de reducció d'estómac, que practiquen els cirurgians generals i digestius quan l'obesitat posa en risc vital al pacient i es requereix una pèrdua de pes ràpida. Al costat d'ells, els cirurgians plàstics i reparadors són els professionals clau per fer front a les seqüeles físiques d'aquestes intervencions amb el que s'anomena "cirurgia postbariátrica". Carles Aguilar entrevista a Dr. Joan Fontdevila, Secretari de la Fundació Docent de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SECPRE) y Cap de Servei de Cirurgia Plàstica del Hospital Clínic de Barcelona.