Circulació complicada en el primer dia de funcionament del túnel de Glòries en sentit Llobregat

La nova configuració viària del túnel de Glòries suma un carril específic d'entrada a Barcelona per al transport públic. De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs, el sentit Llobregat compta també amb un nou tram de carril bus que permet que els autobusos que vinguin del carril bus de la C-31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril. I és que un dels objectius del consistori és reduir els trajectes en vehicle privat i optar per aquest transport públic. Tot plegat ho hem abordat amb l'Associació de Veïns del Clot – Camp de l'Arpa.