El Cercle d'Economia defensa l'amnistia però amb condicions

La institució dóna suport a la mesura de gràcia però amb condicions principals. La primera, que l'amnistia no ha de ser exclusivament una carta per “negociar una investidura”, sinó un mecanisme per resoldre “l'articulació territorial” entre Catalunya i la resta d'Espanya.

El segon condicionant és que la mesura de gràcia ha de suposar la renuncia a la “unilateralitat” per part de l'independentisme. “Les reafirmacions en la unilateralitat són incompatibles”, assegura el Cercle en una nota titulada 'Una sortida per a Catalunya, una proposta per a Espanya'.

La institució econòmica també assenyala que una eventual amnistia ha de ser un “gran acord” entre el PSOE, el PP i els “partits nacionalistes”. Una mesura que ha de ser jurídicament impecable perquè el Tribunal Constitucional no la tombi.

El Cercle proposa un nou Estatut

El Cercle d'Economia proposa rescabalar l'Estatut que -asseguren- el Tribunal Constitucional va amputar fa tretze anys. Aquesta reforma estatutària hauria de deixar meridianament clares quines són les competències de la Generalitat. A més, el fòrum econòmic reclama una millora del finançament i acabar amb el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Una reformulació territorial, conclouen, per convertir Espanya en un Estat veritablement federal.