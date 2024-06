El catedràtic de dret constitucional Xavier Arbós creu que ni Puig ni Puigdemont haurien de votar dilluns

En una entrevista a la Brúixola, el Catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, ha afirmat que la sentència del TC sobre la nul·litat del vot a distància de Lluís Puig "reitera la jurisprudència del 2022, segons la qual no tenen cabuda els vots telemàtics si no en casos concrets on hi hagi algun tipus d'incapacitat vinculada a la salut. En aquest sentit, ha deixat clar que no és el cas "dels que estan buscats per la justícia" com ho són els dos diputats de Junts. Segons tot això, Arbós creu que es pot deduir que cap els dos podrà votar dilluns en la constitució del nou Parlament.

La Mesa d'Edat

La decisió de permetre o no el vot recaurà, en tot cas, en la Mesa d'Edat, on hi ha majoria independentista. Arbós entén que els lletrats del Parlament haurien d'aconsellar als membres de la Mesa que no es pot permetre els vots de Puig i de Puigdemont però també admet que, com que encara no s'han constituït ni el Parlament, ni s'ha escollit la Mesa no pot haver-hi "reconsideració". Sobre la possible responsabilitat penal a la que es podrien enfrontar els membres de la Mesa d'Edat si fan cas omís a la sentència del TC, Arbós ha explicat que no hi ha temps de fer cap requeriment per una possible desobediència.

Per tot plegat, aquest expert en Dret Constitucional preveu que, si els membres de la Mesa d'Edat autoritzen els vots de Puig i Puigdemont, serà molt difícil "tornar enrere" malgrat una posterior intervenció del TC.