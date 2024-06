Catalunya troba en l’hostaleria i l’agricultura la manera de tenir més afiliats que mai en un mes de maig

Catalunya trenca la barrera dels 3.800.000 treballadors, la xifra més elevada de la sèrie històrica, gràcies a l’hostaleria i el sector agrari.

A les portes de la temporada d’estiu, Catalunya suma 42.000 nous afiliats a la seguretat social. 11.000 d’aquestes arriben del sector serveis, i 5.000 formen part del sector agrari. Precisament, en temps de collites.

El cinquè mes de l'any també es va tancar amb una caiguda generalitzada de l'atur a Catalunya, en tots els sectors de l'economia i a les quatre demarcacions. Ara hi ha 330.000 persones sense feina, 6.000 menys que a l’abril. En un any, però, aquesta xifra només s’ha reduït en 5.000 persones.

El bon temps, que millora les xifres d’ocupació, no enlluerna als agents socials, que segueixen preocupats pel nombre d’aturats.

I, sobretot, per dos fet concrets: per un costat, perquè la reforma laboral no ha acabat amb la temporalitat que denunciaven. De fet, les contractacions discontinues, segons PIMEC, "han canviat la temporalitat per la intermitència".

I pel que fa als col·lectius més sensibles, segueix preocupant l’elevat nombre d’aturats de llarga durada. La majoria homes de més de 45 anys. Però també les xifres que presenten els joves. Per això, des de CCOO, diuen "que cal millorar les polítiques actives per incrementar l'ocupació"

A les portes de la temporada estival, al Generalitat reconeix que els nous contractes arriben en sectors molt estacionalitzats, com l’hostaleria o els treballs al camp. Ara bé, asseguren que ja estan treballant per oferir aquells perfils més demandats però inexistents en el mercat de treball.

Millorant les polítiques actives, formant treballadors amb valor afegit, podria millorar l’ocupació i les condicions salarials alhora que es reduiria la dependència en sectors que necessiten mà d’obra només quan arriba el bon temps.