Catalunya ha tancat el 2024 amb la xifra d’aturats més baixa des del 2007

El desembre Catalunya va sumar 2.600 aturats més, un creixement liderat pel sector dels serveis, i el nombre de cotitzants va patir una lleugera reculada respecte al mes anterior. Tot i així, hi ha 81 mil afiliats més que ara fa un any. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha evitat comparar el mercat laboral de Catalunya amb el d’altres comunitats, com Madrid i Andalusia, amb un millor comportament en el darrer tram de l’any, i ha assegurat que estem en el camí per seguir reduint l’atur durant el 2025. Ramos també ha assegurat que no es pot dir que Catalunya hagi tocat sostre tenint en compte que encara hi ha més de 335 mil persones que busquen feina però que no la troben.

Dins del grup d'aturats, hi ha dos col·lectius que preocupen especialment al govern. El dels joves, que no ha millorat després d’un any, i els aturats de llarga durada. Aquests últims representen el 49% del total i sumen 7.300 més que el 2023. 3 cada 4 tenen més de 45 anys. També es constata que les dones continuen sent majoria a les llistes de l’atur a Catalunya. N’hi ha 50 mil més que homes desocupats.

Les reaccions

Tant sindicats com la patronal catalana veuen cert esgotament en el dinamisme del mercat laboral. Comissions Obreres lamenta que l’atur hagi crescut en el mes de desembre i que, en canvi, l’afiliació a la seguretat social hagi caigut respecte el novembre. A més de reclamar una major dotació de recursos a les polítiques d’ocupació orientades als joves i als aturats de llarga durada, el sindicat també reivindica l’aplicació de la reducció de la jornada laboral com a via per reduir també la desocupació.

Des de PIMEC, el seu secretari general, Josep Ginesta, ha alertat que no estem aprofitant els bons indicadors econòmics per fer un mercat de treball més competitiu.