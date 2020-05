Tot Catalunya entra a la fase 2, tret de Lleida i l’àrea metropolitana de Barcelona

A la fase 2 els ciutadans poden banyar-se a la platja / ACN

S’eliminen les franges horàries per adults i nens, que podran sortir més d’un cop al carrer. Les reunions socials s’amplien a un màxim de 15 persones i, en el cas dels congressos, fins a les 50. Es permeten els casaments amb un màxim de 100 persones a l’aire lliure i 50 a l’interior. També hi ha menys restriccions per als funerals i vetlles.

Comerços, restauració i establiments turístics

A més de terrasses, els bars i restaurants podran atendre els seus clients a l’interior d’establiments fins a un 40% de l’aforament. Preferentment, amb cita prèvia i els clients sempre estaran asseguts en taules. Els hotels i establiments turístics podran utilitzar les zones comuns amb un terç de l’aforament. Tot i això, són moltes les empreses que s’esperaran a que s’aixequin les restriccions de mobilitat en les altres regions sanitàries i, especialment, en relació als turistes estrangers.

Els centres comercials també podran obrir les seves portes al públic amb un màxim del 40% del seu aforament a l’interior del recinte i d’un 30% als espais comuns.

Espectacles i cultura

L’aforament de cinemes i teatres pot arribar a un terç. Es permetran els espectacles de fins a 400 espectadors en recintes oberts i de 50 en llocs tancats. També es poden visitar monuments i sales d’exposició.

Piscines recreatives i platges

Es podran obrir amb un terç de l’aforament però no es podrà accedir a les dutxes dels vestidors. Els espais en què hi hagi un contacte freqüent de les ans dels usuaris s’hauran de desinfectar tres cops al dia com a mínim. A les platges, els ajuntaments poden controlar l’aforament i delimitar zones per evitar aglomeracions. Tarragona i Salou han optat per cridar a la responsabilitat dels ciutadans, mentre que Calafell mantindrà la prohibició del bany. En canvi, a Sitges utilitzaran agents de seguretat privada per controlar l’accés a les platges a partir de mitjans de juny.

Barcelona i les regions metropolitanes, una única zona

El Ministeri de Sanitat també ha acceptat la proposta de la Generalitat per tal que les tres regions sanitàries – Barcelona i les àrees metropolitanes sud i nord – s’unifiquin pel que fa a la mobilitat. Això permetrà als ciutadans desplaçar-se per tots els municipis de la conurbació.

Lleida continua a la fase 1

Finalment, Lleida es queda a la fase 1 després del rebrot detectat a escorxadors, residències d’avis i en una festa d’aniversari que va acabar amb tots els participants contagiats. Hi van acudir 20 persones quan el màxim permès a la fase 1 són només 10.