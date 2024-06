Catalunya bate el récord de inicio de tratemientos por adicciones. Qué nos dicen estos datos?

Catalunya marca un nuevo récord de inicio de tratamiento de adicciones. El año pasado 15.734 personas iniciaron un tratamiento por cualquier tipo de adicción, ya se por sustancia u otro tipo como las apuestas. Estos datos suponen un récord, con registros similares a los del año 1987.

Un buen mal dato?

En declaraciones a 'La Ciutat', el doctor Joan Colom, subdirector general de drogodependencias del departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, aclara que "ponemos el acento en las personas que piden ayuda. No todas las personas que tienen problemas tienen la sensación de tenerlos, así que es un gran paso ir en busca de ayuda. Lo positivo es que cada año la red de atención a adicciones, con todo su personal, dan respuesta a estos problemas, estamos viendo la punta del iceberg, personas que con el tiempo han tenido adicciones y dan el paso de pedir, y esto es muy importante".

Estos datos son muy diferentes a los de hace años, cuando las adicciones eran otras. Colom apunta que "preocupación siempre tiene que haber. Tenemos mucho que decir en esto. El hecho de que se incrementen las demandas de tratamiento no quiere decir que aumente el consumo. Cuando miramos los datos de consumo vemos que hay cierta estabilización. La heroína por ejemplo ha tenido unos datos de bajada muy relevantes. En el año 92 el 53% era por la heroína, hoy es un 4%. Las drogas son muy cambiantes y ahora se consumen otras que antes. Como digo, sigue habiendo preocupación, siempre tiene que haber, pero más consumo no hay, solo que ha cambiado".

El alcohol el gran problema invisible

La droga que se ha mantenido todos estos años es el alcohol. Colom reconoce que "es una sustancia muy interiorizada y normalizada, no hay ningún contexto donde no se celebre con alcohol, y esto contribuye a una normalización. A nivel legislativo, las tasas pueden ser útiles que disminuyan el impacto. Cualquier restricción, por ejemplo en la publicidad, tendría un impacto positivo. El alcohol es responsabilidad de todos, administración, servicios educativos, policial, la industria. Todo el mundo está invitado a darle otra entrada al alcohol, es la principal causa de problemas de daños a terceros. Antes situábamos las drogas sintéticas como las causas de daños a terceros, pero el alcohol es el que más".

Cocaína

España encabeza el ratio de consumo de cocaína en toda la Unión Europea, lo que nos lleva a pensar por qué pasa esto en nuestro país y no con otras sustancias. El doctor Colom cree que "aquí hay un elemento relevante que es la clásica situación con las drogas, el si yo tengo algún problema lo puedo dejar, lo dejo cuando quiera, y cuando no la tomo no tengo síndrome de abstinencia. Con la sustancias sintéticas no siempre se produce la sensación de estar enganchado, quizás se puede no consumir durante un mes o una semana pero luego se consume más, y eso contribuye a la pérdida de control".

Aún teniendo en cuenta este gran consumo, el doctor Colom cree que "al final son vasos comunicantes, cuando desciende un consumo que había desde hace años como la heroína se puede reemplazar por otras sustancias, como es el caso de la cocaína".