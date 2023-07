Catalunya activa la fase d'alerta per calor molt intensa

Generalment, les temperatures tant les d'aquest dilluns com de dimarts es podrien ubicar en més de 8 o 10 graus per sobre del que seria habitual. Concretament, en algunes comarques com a la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Noguera es podran veure màximes d’entre 41 i 42 graus. A bona part del prelitoral i la Catalunya Central, la temperatura oscil·larà entre els 35 i els 40 graus i, puntualment, es podrien superar els 40 graus a les comarques interiors.

Pel que fa a Barcelona, sembla que, per ara, no es marcaran valors molt extraordinaris. Les màximes estaran una mica per sobre dels 30 graus, però és probable que no s’arribi als 35. Això sí, la xafogor es convertirà en la protagonista d’aquest episodi a la capital catalana. Hi haurà molt humitat, el que provocarà que, fins i tot, s'esperin nits tòrrides, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. En aquest sentit, podrien arribar també els primers avisos de calor nocturna a Barcelona.

Cops de calor

Davant aquestes temperatures, l’Hospital Clínic de Barcelona alerta del risc de patir un cop de calor. Abans de patir-lo, primer arriba el que s’anomena esgotament per calor. Els símptomes apareixen entre 24 i 48 hores abans, i és important identificar-los. La internista de l’Àrea d’Urgències de l’Hospital Clínic Elisenda Gómez ha explicat que "cal molta prudència perquè qualsevol mareig, mal de cap, vòmits, nàusees, diarrees són indicadors que estem patint un estrès de calor". Segons Gómez, cal estar especialment alerta amb elscol·lectius més vulnerables com els nadons i la gent gran.

Recomanacions

Per evitar els cops de calor, Protecció Civil demana evitar sortir a les hores de més calor, no fer activitat física intensa, estar a llocs climatitzats i, sobretot, beure molta aigua.

Altres consells són abaixar les persianes en les finestres on toca el sol, utilitzar roba lleugera, utilitzar barret o gorra i evitar el sol directe.