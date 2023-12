Casal dels infants alerta dels alts índex de pobresa infantil a Catalunya

Tot i que al Nadal tot son alegries i abundància, tampoc podem passar per alt les persones que no el poden disfrutar. 23 districtes de 19 municipis catalans tenen un índex de pobresa infantil igual o superior al 45%. És una de les dades que es deriven de l'informe que ha elaborat l'associació Casal dels Infants, que demana les institucions posar el focus en aquests municipis amb els índex més disparats a l'hora de prendre mesures i també més recursos. A través de la campanya 'Protegim la il·lusió' l'associació també demana la implicació de la societat per aconseguir revertir aquesta pobresa infantil.