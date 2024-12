Carlos Segarra celebra els 45 anys de 'Los Rebeldes'

A la Barcelona del 1979, Carlos Segarra va fundar 'Los Rebeldes' amb Aurelio Morata i Moisés Sorolla. Durant dos anys i en multitud d'actuacions van aconseguir compartir escenaris amb Chuck Berry, Johnny Guitar Watson, Ramones i Mike Olfield, entre altres. A partir de llavors, aquesta formació es va convertir en una de les grans bandes d'Espanya amb èxits com 'Cervezas, chicas y rockabilly' o 'Carolina/Demasiado Whisky'. L'ascensió va començar amb temes com 'Harley 66' i altres cançons que es van convertir en llegendària.

45 anys sobre els escenaris

Carlos Segarra diu que ells fan "gamberrisme il·lustrat" amb la seva música. I per això s'han mantingut durant més de quatre dècades al món de la música. Des del seu meteòric ascens a principis dels 80 a l'actualitat, 'Los Rebeldes' han gravat 15 àlbums d'estudi i 4 en directe, a més de fer nombroses actuacions que els han convertit en una de les bandes que més quilòmetres ha recorregut per la geografia nacional. En 45 anys d'història no han parat mai de girar. L'actual banda conté la mateixa essència i esperit amb què es van gestar.