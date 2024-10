Carles Puigdemont esperona els seus per “sortir a l’ofensiva”

Carles Puigdemont ha reunit aquest dimecres la cúpula de Junts a Waterloo per definir l’estratègia política del nou curs. I aquesta passaria per aprofitar la “fragilitat” parlamentària dels presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez. El líder de la formació ha identificat aquest escenari com una “oportunitat” per defensar els interessos del partit. N’és encara “més gran” -ha afegit- en el cas del cap de l’Executiu central.

Puigdemont, en aquest sentit, ha advertit que Sánchez no pot governar “sense negociar”, malgrat que “no sigui conscient” i “pensi que té majoria absoluta”. L’expresident català també li ha recriminat que busqui “intermediaris” en el Cercle d’Economia per fer-los arribar “missatges”. “El que ha de fer és parlar directament amb Junts”, ha reblat.

[[H3:“Sortir a l’ofensiva”]]

L’expresident català ha fet una crida als dirigents de Junts per “sortir a l’ofensiva” davant el govern de Salvador Illa. “Hem fet una travessa i ara tocar sortir de les casernes d’hivern per sortir a l’ofensiva”, ha esperonat Puigdemont.

El líder de la formació ha assegurat que són “l’única alternativa” a un govern que vol “desnacionalitzar Catalunya”. En aquest sentit, ha criticat que el PSC hagi abandonat la seva “identitat tradicional” per “competir pels vots de Ciutadans i l’extremisme espanyolista”.

Per tal de recuperar la Generalitat, Puigdemont ha reconegut que “caldrà renovar discurs i lideratges”. També ha instat els dirigents de Junts a “recórrer el país” per demostrar que són “plurals, intergeneracionals i interclassistes”.