El canvi climàtic obliga a actualitzar el pla d'emergències per incendis forestals per primer cop en 30 anys

La calor extraordinària ha estat la protagonista indiscutible d'aquest cap de setmana. Ahir diumenge es van batre fins a set rècords de temperatura en un mes d'abril a diversos punts de Catalunya. En aquest context, sumat al de la sequera, és inevitable pensar en l’amenaça dels incendis forestals. Tant és així que el Departament d’Interior ha presentat aquest dilluns els nous plans Infocat i Alfa, els dispositius d’emergències per aquesta mena d’incendis. Tots dos s’han hagut de revisar per fer front a una situació sense precedents.

Es tracta de la primera vegada en trenta anys que la Generalitat ha actualitzat el Pla Infocat per adaptar-lo al canvi climàtic. La principal novetat és que s’ha augmentat significativament la xifra de poblacions obligades a tenir un pla municipal d’incendis forestals. Concretament, han passat de 628 a 757, i un total de 190 s’han afegit a la llista de municipis que tenen la recomanació de fer aquest pla.

"Fins ara, el 66% dels municipis estaven obligats i ara passem al 80%. I abans teníem un 12% de municipis als quals se'ls recomanava fer el pla i ara en són el 20%. Això vol dir que, a data d'avui, amb aquest nou Pla Infocat, no hi ha cap municipi que no tingui l'obligació o la recomanació de fer el pla de Protecció Civil municipal per risc d'invendi forestal", ha detallat Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.

Un nou nivell de risc: "perill extrem"

Pel que fa al Pla Alfa, el pla dels Agents Rurals per avaluar el risc d’incendi, s’ha incorporat un nou nivell d’emergència. Fins ara només n’hi havia fins al 3, i ara s’ha creat el nivell 4.

"S'incorpora el perill extrem, que és el nivell 4. Això permet fixar amb molta més precisió quines són les restriccions que es fan en cada moment. En aquest sentit, el nivell 3 passarà a implicar possibles suspensions d'autoritzacions i el nivell 4 implicarà la restricció d'accés a massissos forestals", ha anunciat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Sobre la campanya de prevenció d’incendis d’aquest estiu, Elena ha augurat que serà “dura”, però ha remarcat que les pluges de març han permès mantenir el calendari. Així, començarà al juny i s’acabarà al setembre.