La cançó de l'any: 1997

La primera setmana de gener ja arribarem al 1998, l'any que va néixer la Montse Valls, però avui hem tancat l'any repassant les cançons més destacades que van sonar el 1997, i el cert és que, altre cop, va ser un any que va deixar grans èxits encara recordats avui dia. Un bon exemple son els Backstreet Boys, una de les 'boy bands' per excel·lència, que el 1997 van publicar 'Everybody', que anava acompanyada d'un videoclip que té la seva història al darrere. Tampoc podiem passar per alt el 'Torn' de la Natalie Imbruglia, el 'Barbie Girl' d'Aqua, que gràcies a la pel·lícula ha ressucitat, o el gran 'Freed from desire' de la Gala. En plana nacional Alejandro Sanz ha estat el gran protagonista amb el seu 'Corazon partío', sens dubte un dels seus grans èxits de sempre, i també NEK, que tot i ser italià és d'aquests artistes que formen part de la cultura musical espanyola. A la seva cançó, la Míriam ens ha regalat el gran 'Salta' de Seguridad Social, que evidentment la Montse ha identificat.