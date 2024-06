Camí cap a la neutralitat en les emissions dels avions

SAF són les sigles angleses de "combustible sostenible de l'aviació". S'estima que aquest mitjà de transport és responsable d'un 2% de les emissions globals de diòxid de carboni relacionades amb l'activitat humana. El sector aeronàutic s'ha posat les piles per tal de reduir la seva petjada en el medi ambient. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' l'investigador 'Ramón y Cajal' del Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen i professor de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), Lluís Soler Turu. Cal tenir en compte, però, que només un 1% dels avions de l'aeroport del Prat utilitzen aquest combustible. El professor explica que és un procediment molt car i que "mentre no hi hagi regulacions d'organismes polítics espanyols i europeus, les empreses que s'hi dediquen aniran a buscar el màxim benefici". Preguntat per les condicions que s'han de donar en un territori per crear aquest combustible, Soler respon que "geogràficament, tenim unes condicions de recepció de llum soler i energia eòlica que són molt bones per crear energies renovables". En aquest sentit, reclama la creació de més parcs d'energia eòlica. El professor es mostra esperançat: "crec que es pot revertir aquesta situació perquè encara no estem a un punt de no retorn", explica. Afegeix que "al final, potser tindrem avions que només funcionin amb hidrogen sostenible, sense l'emissió de CO₂".