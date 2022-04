La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona assegura que el topall del 2% en l’increment dels preus dels lloguers crea inseguretat jurídica i reduirà encara més el parc de lloguer

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya el Gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Óscar Gorgues, ha criticat la mesura que entra en vigor aquest divendres i que limita al 2% l’actualització dels preus del lloguer. Assegura que crea inseguretat jurídica i que tindrà repercussions negatives en l’oferta de pisos de lloguer de la capital catalana. Inseguretat Jurídica Diu Gorgues que eliminar per decret una clàusula que està inclosa en els contractes de lloguer crea inseguretat jurídica entre els propietaris. A més, diu que els obligarà a crear altres clàusules per evitar aquesta inseguretat que es suma, a més a més diu, a la que ja ha generat la limitació dels preus dels lloguers decretada per la Generalitat de Catalunya. Impacte en el parc de lloguer Des de la Cambra de la Propietat Urbana avisen que aquesta mesura provocarà que molts propietaris decideixin no llogar el seu habitatge, tal i com ha passat ja amb la limitació dels preus dels

lloguers. Això provocaria un descens encara més pronunciat del parc d’habitatge de lloguer a la capital catalana. La llei no diferencia Finalment, des de la cambra critiquen que aquest topall no diferencia per rendes dels llogaters. Consideren que s‘hauria de crear un mecanisme més equitatiu que tingués en compte les diferents rendes dels inquilins.