Caiguda del règim sirià: "Ha estat una obra coral"

Aquest cap de setmana, el dictador sirià Bashar Al-Assad ha estat derrocat després que l’organització jihadista Hayat Tahrir al-Sham hagi pres Damasc. El doctorand en Estudis Àrabs i analista de El Orden Mundial, Álvaro de Argüelles, explica a 'La Brúixola' que aquesta caiguda s'ha produït, entre altres qüestions, per la debilitat del règim, la dependència de l'exterior i l'organització HTS que "ja estava preparada per prendre el control del país". De Argüelles assegura que "ha estat una obra coral" que ha permès el retorn de desplaçats i l'alliberament de milers de persones. Tot i això, lamenta que encara hi ha milers de desapareguts.

Preguntat pel nomenament de Mohammed al-Bashir com a primer ministre interí del país, l'analista apunta que és un home de "perfil baix, arquitecte de formació i que té un to conciliador". El seu mandat té data de caducitat fins al mes de març, quan l'organització HTS té la intenció de celebrar eleccions. En aquest sentit, de Argüelles assegura que si hi ha bona voluntat aquests comicis "es podrien produir perfectament i la situació seria, més o menys, d'estabilitat" al país.