"És una bona notícia, però no hem d'estar celebrant. Hem d'estar atents"

Aquest matí, Glovo ha anunciat que contractarà com a plantilla els seus repartidors a tot l’Estat. Ho ha fet un dia abans que un dels màxims representants de l’empresa declari en un jutjat de Barcelona per obligar presumptament aquests empleats a fer-se autònoms per treballar a la plataforma. Segons s’explica al comunicat, la firma, amb seu a Barcelona, justifica aquest canvi pel seu ferm compromís i foment de l’economia digital a Espanya. Glovo assegura fer el pas mantenint la qualitat del servei, tant pel que fa al temps de lliurament com a la disponibilitat dels repartidors.

"Ni l'empresa sap quants treballadors té"

Des de Comissions Obreres veuen positivament la proposta de Glovo, però reconeixen que "hem d'estar atents i veure si ho compleix", assegura el responsable d'anàlisi i transformació digital de Comissions Obreres de Catalunya, Daniel Cruz. Explica que més del 60% dels treballadors reconeguts de l'empresa són migrants, que molts d'ells no tenen documentació i que lloguen llicències per treballar. Amb tot, critica que "ni l'empresa sap quants treballadors té". En aquest sentit, assegura que si es contracten totes les persones "és molt probable que no es pugui assumir tothom i hem d'intentar que a qui menys afecti sigui a les persones vulnerables", diu Cruz.