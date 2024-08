Una bona càmera pot immortalitzar els grans viatges de l'estiu

Fer servir la càmera del mòbil és una opció correcta per tenir uns quants records de les vacances. Ens sortiran unes fotos acceptables. I no cal aspirar a més si no acabem mirant aquell àlbum de fotografies mai més. En canvi, si volem fer un àlbum imprès o utilitzar aquelles imatges en un altre format que no sigui el purament digital, podem comprar un dispositiu més professional. Tot i això, les càmeres compactes també són una bona alternativa.