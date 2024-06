La Bocca della Verità de Barcelona

¿Quién ha ido a Roma y no ha metido la mano en la Bocca della Verità de Santa Maria in Cosmedin? Pues es lo que hacen muchos turistas que pasean por la calle Petritxol y se topan con una cabeza de león que formaba parte de una antigua fuente. Sin embargo, lo que no saben es que esta figura no cuenta con una leyenda como la de Roma.

Origen de la fuente

La cabeza del león que los turistas confunden con una Bocca della Verità se encuentra junto a la galería de arte Sala Parés bajo una imagen de la virgen de la Mercè.

Fueron los vecinos quienes en 1950 colocaron esta fuente como uno de los actos para recuperar las fiestas de la Mercè de Barcelona que se habían perdido con la guerra civil.

Hace años que la fuente del león perdió el caño por el que brotaba el agua y también la bandeja de piedra que tenía justo debajo.

Vacaciones en Roma

Dice la leyenda que si un mentiroso mete la mano en la Bocca della Verità se quedará sin ella. Con esta premisa, muchos son los que hacen la broma de haber perdido la mano. Uno de los primeros fue Gregory Peck que en la película Vacaciones en Roma le da un susto de muerte a Audrey Hepburn.