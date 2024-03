El Bitcoin assoleix màxims històrics gràcies als bancs

Si no pots amb l’enemic, uneix-te a ell. I això és el que han fet els Bancs amb la criptomoneda Bitcoin. Han passat de demonitzar-la a adherir-la al sistema per gestionar part del seu subministrament.

Per tot plegat, el valor del Bitcoin ha arribat a màxims històrics i es consolida com la millor acció del món per invertir a llarg termini.

En tan sols dos mesos...

Els bancs han acceptat després de molts anys que és impossible controlar una moneda virtual descentralitzada. Ja fa temps que els grans inversors aposten per traslladar els seus estalvis a les criptomonedes per les avantatges fiscals que els aporta. Entre d'altres, perquè elimina les comissions que s'han de pagar els bancs.

I per això, les entitats bancàries han passat d'associar les criptomonedes a fets criminals i delinqüencials a adherir-les al sistema. I com ho han fet? Doncs permetent la creació de fons cotitzats (EFT) vinculats al Bitcoin des del passat 11 de gener.

Això ha provocat una allau de gans fortunes que han apostat per invertir en accions d'aquesta criptomoneda a través d'operacions bancàries. El creixement de la demanda ha estat tal que ha tingut un impacte econòmic sense precedents.

"En tan sols dos mesos, els ETF han mogut 10.000 milions d'euros, el mateix que ha trigat l'or en 15 anys", assegura l'Ignasi Palazuelos, professor tècnic de l’escola de formacions Aula Informática Professional.

Un valor finit

Val a dir que ens referim d'un element finit. Només entraran al cercle del mercat monetari fins a 21 milions de Bitcons. Per tant, el valor que té adquirir una part de l'oferta és incalculable a hores d'ara. "L'oferta és escassa i això la converteix en la millor acció. Ni Tesla ni l'or poden competir. El sostre és infinit".

Tot plegat, sumat a la seguretat financera que ofereix un banc al assegurar que estan darrera d'una inversió o un pla d'estalvis, "han provocat un efecte crida entre els accionistes minoritaris el què ha catapultat l'increment del valor del Bitcoin".

En conseqüència, el Bitcoin ha trencat aquest dimarts els màxims històrics. La criptomoneda reina ha escalat fins als 69.200 dòlars.

Els experts apunten que la millor acció per invertir al llarg temini és el Bitcoin. Entre altres, perquè el seu valor seguirà pujant a mesura que l'escassetat d'aquesta moneda virtual vagi augmentant.