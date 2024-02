El benestar financer afecta el benestar físic i emocional

Jordi Martínez Llorente parla d'un triangle del benestar: físic, emocional i financer. Aquests tres vèrtexs, diu, estan molt relacionats. Un mal estat financer pot afectar la salut física a través de migranyes o úlceres o a la salut emocional, que pot provocar estrès, ansietat o depressions. El llibre "Wellnessfinanciero" presenta una guia per ajudar-nos a aconseguir un bon estat financer, que passa per elaborar un organigrama on anotar les despeses i els ingressos i establir uns objectius personals. El director d'educació financera de l'IEF explica que és fonamental tenir un 'fons d'emergència' per evitar "endeutar-nos en cas d'urgència i tenir un espai econòmic". A l'hora d'estalviar, Martínez recomana fer-ho "a començament de mes i a poc a poc".



Entre els "10 consells per invertir" que proposen les pàgines del llibre, Jordi Martínez Llorente destaca la importància de la diversificació, les inversions a llarg termini, no fer-ho de manera accelerada i que la inversió s'adeqüi als nostres valors.