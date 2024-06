Barcelona es converteix en la capital del disseny gràcies al FESesDESIGN

El sector del disseny es torna a citar a Barcelona aquest divendres i dissabte en una nova edició del FESesDESIGN. L'Antiga Fàbrica Estrella Damm acull un cop més el festival que impulsa l'Escola Superior de Disseny de Barcelona, ESDESIGN, que forma part de Planeta Formació i Universitats. Es tracta d'un esdeveniment que vol fomentar l'intercanvi creatiu, reunint professionals i amants del disseny perquè comparteixin experiències i coneixements.

L'organització ha programat un gran ventall d'activitats, com ara tallers, xerrades i rutes per Barcelona, entre altres propostes. Concretament, aquest divendres hi haurà quatre workshops diferents i tres ESDESIGN Tours per la capital catalana, dirigits per professionals destacats del sector. Dissabte arribarà el torn de les conferències i les taules rodones, a més de pitch d'alumnes i altres sorpreses.

El festival busca fomentar l'intercanvi creatiu, d'experiències i coneixements entre els professionals i amants del sector | ESDESIGN

Convidats de luxe

Pel que fa als participants en l'edició d'enguany, hi ha un planter de luxe. Hi serà Borja Martínez, director creatiu de LoSiento Studio; Verónica Fuerte, fundadora i directora creativa de Hey Studio; Luis Conde, director d'Estratègia i cofundador de Fuego Camina Conmigo; Jorge Sandua, director de producte a PutosModernos i Ingrid Picañol, fundadora de l'estudi que porta el seu nom. També es comptarà amb la presència de l'agència Ogilvy, referent en el món de la publicitat i el màrqueting.

Un festival amb esperit solidari

Més enllà de ser un festival clau en el sector del disseny, el FESesDESIGN 2024 també té un component benèfic. Així, per cada assistent presencial a la jornada del 8 de juny, ESDESIGN farà un donatiu de 5 euros a la Fundació Arrels, que es dedica des de fa gairebé quatre dècades a ajudar les persones sense llar de Barcelona.

Les entrades estan disponibles online a fesesdesign2024.acreditados.es.