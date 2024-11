Barcelona concedeix la Medalla d'Or al grup Planeta

Visiblement emocionat, el president del Grupo Planeta, José Crehueras, ha estat l'encarregat de recollir la Medalla d'Or, que ha concedit per unanimitat el plenari barceloní. I, amb la veu entretallada, ha recordat al fundador, José Manuel Lara Hernández, qui es va aventurar a crear el 1949, en plena postguerra, un projecte literari amb aires familiars. També als autors, col·laboradors, llibreters i lectors que els han acompanyat aquests anys: "Les persones que formen, i han format i formaran part de la nostra organització són, han estat i seran el nostre major patrimoni. Aquest és l'ADN del grup".

En el seu discurs, Crehueras, qui dirigeix el grup de comunicació líder a Espanya, ha reivindicat la relació d'amor entre l'editorial i la seva ciutat natal: "Planeta és un gran àlbum literari de Barcelona, un conjunt de testimonis únics, que situa Barcelona a l'altura de les grans capitals literàries del món perquè Barcelona ha tingut una presència constant en els llibres que hem editat".

De la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha donat la benvinguda als presents reconeixent la labor econòmica i social d'un grup nascut fa 75 anys a Barcelona amb el món editorial com a eix vertebrador. El batlle ha destacat l'esforç de Planeta "per fer gran Barcelona, més culta, més crítica i més bella i per portar el nom de la ciutat per tot el món". A l'acte hi han assistit, entre d'altres, la segona tinenta d'alcalde, Maria Eugènia Gay, i el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé.