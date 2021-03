Barcelona acull la Women Acceleration Week

Els dies 3, 4 i 5 de març es pot seguir a través d'internet en aquest enllaç un seguit de conferències i trobades a l'entorn de la igualtat de gènere.

Programa d'acces de la WAW

Dimecres 3 de març de 2021

10:00-10:40 Inauguració de la 1a edició de BWAW

10:45-11:40 BTALENT Taula rodona "L'alta direcció en femení"

11:45-12:00 ENTREVISTA inspiracional A LUCÍA POMBO

12:05-13:00 BTECH Debat "L'ensenyament i el gap de gènere en les STEM"

15:00-17:15 SEMINARI RTVE "Liderar amb veu pròpia: claus per gestionar equips i guanyar rellevància a través del domini estratègic de la comunicació"

Dijous 4 de març de 2021

10:00-10:55 BLEADER Debat "El lideratge femení"

11:00-11:55 BGLOBAL Debat "La dona i els conflictes culturals en el món"

12:00-12:55 BEQUAL Taula rodona "Homenatge a les dones pioneres"

13:00-13:55 BSTART-UP Debat "La dona en l'ecosistema start-up"

Divendres, 5 de març de 2021

9:30-10:25 BSOCIAL Debat "Dona, compromís i acció social"

10:30-11:25 BCHANGE Debat "La dona davant la dècada per a l'acció"

11:30-12:25 BSTRATEGIC Taula rodona "Lideratge femení en administracions estratègiques"

12:30-13:00 Cloenda de la 1a edició de BW

A la inauguració d'aquest esdeveniment, la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que la bretxa salarial entre homes i dones "és la més greu de les injustícies" que es produeixen. Cunillera ha estat acompanyada a la inauguració pel president de la Cambra d'Espanya i de la Fundació Incyde, José Luis Bonet; la gerent municipal de Barcelona, ​​Sara Berbel, i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro. Bonet ha apuntat que aquesta bretxa salarial encara "és molt important" i l'ha quantificat d'un 23% entre el salari percebut pels homes i el percebut per les dones. La delegada de Govern ha remarcat que el paper de la dona en el sistema productiu "encara es considera excepcional, en el sentit que no és el comú" i ha apuntat que hi ha un panorama de dones preparades i brillants que no tenen la possibilitat de demostrar.

Visibilitzar el talent de les dones

Teresa Cunillera ha afegit que "esdeveniments com el BWAW són necessaris per crear referents femenins". El delegat especial per al CZFB, Pere Navarro, ha assenyalat que la bretxa de gènere en el teixit productiu espanyol té "un cost de 200.000 milions d'euros anuals". A més, ha destacat que tot i que el 60% dels estudiants de direcció d'empreses són dones, només el 26% dels seients en consells d'administració a Espanya estan ocupats per empresàries. Navarro ha explicat que la voluntat de l'organització de la BWAW no era organitzar jornades "de dones, per a dones parlant de dones", sinó reflectir la societat actual i reivindicar el paper de la dona de manera paritària.