El Barça es queda sense Kevin Punter

El Barça es queda finalment sense Kevin Punter. El conjunt culer tenia aparaulat un acord per les dues properes temporades amb l'escorta del Partizan de Belgrad però, en un gir de 180 graus, el jugador finalment ha renovat amb l'equip serbi, per tant el Barça es queda sense el que anava a ser el fitxatge estrella aquest estiu. Punter venia de ser un dels puntals d'un Partizan que la temporada passada va arribar als quarts de final de l'Eurolliga, eliminat pel campió, el Reial Madrid, en l'eliminatòria tristament recordada per la baralla al WiZInk Center al segon partit, i era un cop d'efecte després de la sortida de Nikola Mirotic, que encara és en converses amb el Barça per la rescisió del seu contracte.