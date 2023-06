El Barça canvia Jasikevicius per Grimau

El club anunciava que Sarunas Jasikevicius no seguirà a la banqueta del Barça i que Roger Grimau dirigirà la banqueta culer a partir de la temporada vinent. Tot feia pensar que no hi hauria problemes en la renovació, després que en les darreres setmanes s'havien acostat posicions, amb el tècnic obert a una rebaixa salarial però en les darreres converses, amb el Barça exigint una rebaixa més dràstica, les negociacions es van acabar trencant, confirmant-se que Saras ja no serà l'entrenador la temporada vinent. El lituà tanca una etapa de tres temporades on ha aconseguit dues lligues i dues copes.

I tal i com va anunciar la sortida de Jasikevicius el club va anunciar que Roger Grimau serà el nou màxim responsable de la banqueta del primer equip. El nou tècnic arriba de dirigir el filial i, pendent de confirmar el seu equip de treball, tot apunta a que el seu segon al filial, Victor Sada, seguirà sent el seu assistent.

Un Barça, doncs, que amb relleu a la banqueta, planifica la plantilla de la temporada vinent. Un cop confirmada la sortida de Mirotic està per veure si jugadors com Sanli o Vesely accepten una rebaixa o acaben sortint. En el capítol d'entrades les operacions seràn low cost i una d'elles pot ser brillant pel conjunt culer. I és que el mitjà especialitzat Eurohoops assegura que el Barça fitxarà el jugador del Partizan Kevin Punter. L'estatunidenc no seguirà al conjunt serbi, moviment que ja estava previst, i segons el mitjà el jugador serà el fitxatge estrella d'aquest estiu