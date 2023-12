És el cas de 'Solo en casa' o 'La jungla de cristal', que tot i no ser-ho passen durant les festes nadalenques. En aquest grup també hi podriem ubicar Harry Potter, que, al llarg de la seva interminable saga, sí que narra les festes nadalenques a Hogwart's. La que sí que identifiquem com a nadalenca, perquè narra la història d'un personatge fantàstic que odia el que provoca el Nadal és 'El Grynch', que compta amb una banda sonora diferent i ben nadalenca.