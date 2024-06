El Banc de Sang i Teixits aconsegueix 128.000 donacions en mig any

La Marta Gubau es considera una consumidora compulsiva de sang. I és que, tal i com ha explicat ella als micròfons d'Onda Cero, ha necessitat transfusions al llarg de la seva vida.

Avui, 14 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, a Onda Cero Catalunya hem volgut conéixer la història de la Marta. A més, hem parlat amb el Director Assistencial del Banc de Sang i Teixits, el dr. Joan Ramon Grífols, sobre la importància de les donacions.

Requisits per donar

Entre els requisits per donar sang hi ha tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. Abans de procedir a l’extracció, també es fa una entrevista mèdica, on es mira la pressió del donant i el seu nivell d’hemoglobina. Tot per assegurar que la donació es fa en unes condicions òptimes.

En total, el procés dura uns 20 o 30 minuts, i es calcula que fan falta un miler de donacions al dia.

Crida a la donació

Segons explica el Banc de Sang i Teixits, la donació de sang es manté arreu de Catalunya durant l’any, però és cert que necessitem més donants per pal·liar els moments més crítics, que són els períodes festius com per exemple l’estiu que està a punt de començar. Així que avui s’aprofita l’ocasió per fer una crida a la població que, com diu la Marta, donar és un súper poder.

Per celebrar aquest dia i les 128.000 donacions que s’han fet durant aquest 2024, el Banc de Sang ha creat un monument virtual que es pot veure a través del mòbil escanejant un codi QR situat davant dels Ajuntaments de Girona, Tarragona i Lleida i a la plaça Catalunya de Barcelona.

Sota el lema ‘Fer-ho entre tots és molt nostre’ volen representar la cohesió i connexió que el gest de donar sang suposa entre donants i receptors.