"El balanç del 'procés' no es positiu desde cap punt de vista"

Comencem parlant amb l'expresident Montilla sobre la seva infantesa. Va arribar a Catalunya l'any 1971 durant l'etapa final de l'onada migratòria de finals dels anys cinquanta. Explica que va "fer política en la clandestinitat i la política local va ser una escola" i que "treballar, estudiar i fer política era complicat". Pel que fa a la seva experiència a Madrid, Montilla recomana "tenir l'oportunitat de tenir una experiència de política a l'estat". Valora positivament el seu mandat com a president de la Generalitat i explica el context de la crisi econòmica que va afectar tots els àmbits, també la vida política. Sobre la votació de l'aplicació de l'article 155, José Montilla apunta que "ho vaig viure amb preocupació pel context en què es donava, no tant pel fet" i afegeix que "una persona que ha tingut la màxima responsabilitat de govern de Catalunya, no pot avalar amb el seu vot la suspensió de les institucions que ha presidit". Pel que fa als fets del 2017 assegura que "les lleis de desconnexió, el referèndum de l'1 d'octubre i la DUI eren absolutament il·legals i no portaven enlloc més que passar de la il·lusió a la frustració". José Montilla conclou que "no tornaria a repetir cap càrrec perquè no sóc partidari de les segones parts" i que el d'alcalde ha estat el que més ha gaudit.