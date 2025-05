Augmenta l'ús del ChatGPT com psicòleg

Vivim en un moment de canvi constant. Primer va ser la televisió, després la telefonia mòvil, l’internet, i avui dia ens trobem amb la revolució de la intel.ligència artificial, una eina que ha arribat per quedar-se i la qual molta gent pensa que pot arribar fins a substituir la feina dels professionals. Molta gent veu aquesta eina com una amenaça, tot i que si contem amb una bona regulació, i una bona educació respecte a la IA, no suposarà cap perill. Així ens ho ha explicat el Massimiliano Ferrazi, CIO expert en IA, que ens ha dit que "el risc existeix, però hem de estar educats i tenir regulació sobre aquesta IA".

Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Raul Carrera, psicòleg i director de la cínica Orientación Psicològica, i ens ha explicat que "pot ser útil com una primera toma de contacte". "El problema arriba quan la gent pensa que aquesta IA pot substituir als professionals, pot ser contraproduent", diu.

Elena és una persona de 59 anys que diu que té una relació més personal amb la IA. Raul Carrera, respecte a això, diu que "a nivell de companyia està molt bé, però no hem de pensar que és una persona real". "Jo crec que mai podrà substituir-nos", conclou.