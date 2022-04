Per als que no llegeixen mai recomanem 'El baró rampant', d'Italo Calvino. Per als que ho llegeixen tot, la proposta és 'Declaració d'intencions', de Ricard Sunyol. Per als que no els agrada llegir, portem 'Negra', d'Emilie Plateau. I per als més petits, 'L'hivern del senyor Jeroni', d'Eulàlia Canal.