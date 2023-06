Arrenca la taula nacional de l'aigua

LEER MÁS La sequera no és un invent d’ara

Els informes que manega la Generalitat preveuen que les pluges es reduiran un 15% de mitjana i les temperatures aniran a l'alça en els propers anys. Dos elements, assegura l'Executiu, que obliga a tots els sectors de la societat a repensar l'actual cultura de l'aigua. Amb aquest propòsit s'ha constituït avui la Taula Nacional de l'Aigua al Palau de Pedralbes.

Què és la Taula Nacional de l'Aigua?

Es tracta d'un espai de diàleg per consensuar, des de l'àmbit públic i privat, les noves regles d'usos, consum i estalvi de l'aigua en un context de sequera. En la reunió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a tota la societat a remar conjuntament per preparar hidrològicament Catalunya per afrontar els episodis de sequera que es preveuen a mitjà i llarga termini. El president de la Generalitat ha defensat que la Taula Nacional de l'Aigua ha de concloure en un pacte per canviar l'actual gestió de l'aigua.

Les actuacions de la Generalitat

Aragonès ha recordat les actuacions que preveu l'Executiu com invertir més de 2.400 milions d'euros en infraestructures perquè les conques internes multipliquen per dos el volum d'aigua regenerada. També ha reclamat a l'Estat que financi el 40% de l'obres per modernitzat el canal de reg de l'Urgell, el més important de Catalunya, que va haver de tancar precipitadament per l'actual sequera.

Programació especial a Onda Cero Catalunya

Amb motiu de la reunió constitutiva de la Taula Nacional de l'Aigua, Onda Cero Catalunya oferirà durant tota la setmana entrevistes i reportatges sobre les mesures de present i de futur que la Generalitat està impulsant per afrontar aquesta situació de sequera. Tant a La Ciutat com a la Brúixola parlarem del canvi climàtic i de les previsions meteorològiques a curt termini; de les diferents propostostes per garantir una gestió eficient de l'aigua urbana; de la transformació del sector agrari per adaptar-se al nou context; dels diferents usos de l'aigua davant l'escassetat de pluges abundants, i de la contribució que pot fer el sector turístic a un consum responsable de l'aigua.