Arrels vol saber com viuen les persones que estan al carrer

Arrels Fundació fa una tasca importantíssima a Barcelona. Acompanya, atén i procura donar una sortida a les persones que viuen i dormen al carrer. Ho fan cada dia i, per això, saben bé quines històries hi ha a la capital catalana. Com fan des del 2016, posen en marxa l'enquesta per saber quin és l'estat de les persones que no tenen un sostre sota el qual allotjar-se. Els dies 17, 18 i 19 de juny, entrevistarà les persones sense llar per saber com estan i què necessiten: si tenen accés a la sanitat pública, quan de temps fa que no tenen una llar o per quina causa, entre d'altres.

1.400 persones dormen al ras

Aquest és un dels drames de Barcelona: la quantitat de persones sense llar que hi ha als carrers de la ciutat. Cada vegada n'hi ha més. Segons les darreres dades d’Arrels, són gairebé 1.400, la xifra més alta des que es van començar a fer recomptes a la ciutat. La tendència va a l’alça i no es toca sostre. La directora de l'entitat, Beatriz Fernández, ens explica que creixen notablement les dones i també les persones joves. Aquest segon col·lectiu ve marcat pels processos migratoris i també per la precarietat laboral.