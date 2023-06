Aragonès planteja a Junts un "acord mínim programàtic" per al 23-J

Pere Aragonès ha defensat que pactar un full de ruta de mínims que "guiï el treball dels propers quatre anys d'aquelles forces amb les quals el Govern pugui sentir-se còmode". El president de la Generalitat responia d'aquesta manera a l'oferta de Junts per Catalunya per "refer la unitat independentista".

El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha estès la mà al president per "fer-nos respectar" i "desbloquejar el conflicte polític" amb la mirada posada en les eleccions generals. "No perdem una nova oporunitat", ha reblat en la sessió de control al Govern. Bat ha advertit que "guanyarà Espanya" si l'independentisme va per lliure el 23 de juliol.

El PSC torna a oferir-se per tancar grans consensos

El líder del PSC, Salvador Illa, s'ha ofert al president del Govern per tancar "pactes sòlids" en matèria d'infraestructures, educació, sanitat i per reformar l'Administració. "Calen quatre o cinc pactes per posar Catalunya en marxa", ha sentenciat el cap de l'oposició, perquè "el Govern està a la meitat de la meitat del seu potencial".

El president de la Generalitat no ha descarta l'oferiment. Pere Aragonès ha respost que "totes les propostes són benvingudes", alhora que ha remarcat que els consensos són "la marca de la casa d'aquest Govern".