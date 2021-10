“Aquest reconeixement és molt especial perquè vam començar des de zero”

L’any 2014, l’Oriol Castro, l’Eduard Xatruch i en Mateu Casañas, van obrir al carrer Villarroel de Barcelona un restaurant amb un nom que presenta una característica intrínseca del seu reataurant, ‘Disfrutar’, ja la seva àmplia oferta gastronòmica us deixarà un molt bon sabor de boca. Avui hem parlat amb l’Oriol, que ens ha explicat com van viure tots tres el dia d’ahir, ha recordat l’esforç què els ha dut fins on són ara mateix i no hem passat per alt la possibilitat que aquest desembre siguin galardonats amb la tercera estrella MICHELIN. Tot això a La Ciutat, amb Míriam Franc