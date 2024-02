Aquest divendres s’inaugura el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls

Avui s’inaugura després d’anys d’espera el tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Amb aquesta obertura, la carretera conclou, finalment, la connexió de 13 quilòmetres entre Abrera i Terrassa, és a dir, entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

Els trams Abrera-Olesa, en un extrem, i Viladecavalls-Terrassa en l'altre, estan en funcionament des del 2010. Però el tram central, Olesa-Viladecavalls, va fer-se esperar per causes diverses, com la crisi econòmica, corriment de terres o la modificació del projecte.

Amb tot, també ha suposat un sobrecost, i és que les obres es van adjudicar per 129 milions d’euros, però n’ha acabat costant 250.

El Quart Cinturó i els pressupostos

Aquest tram Abrera-Terrassa forma part del projecte de Quart Cinturó, ideat als anys 60 per unir el Penedès, el Vallès i el Maresme.

El seu futur, però, no està gens clar a partir de Terrassa. Recordem que, a l'últim pacte de pressupostos, el PSC va aconseguir que Esquerra es comprometés a fer el tram Terrassa-Sabadell. De fet, després de molts mesos de negociacions i polèmiques, ja només falta la signatura del conveni, que s'està tramitant als despatxos.