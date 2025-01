Aquest 2025 miraré per mi sense sentir-me malament

Ja sigui per tradició, per motius culturals o socials, a vegades pensem primer en els demès i ens oblidem de nosaltres mateixos sense pensar que si nosaltres no estem bé, no podem ajudar als demès.

És per això que el Julio Rosales ens proposa que en aquest inici d’any pensem en els canvis que volem fer per pensar més en el nostre benestar i els comencem a aplicar.

Entre els consells que ens dona, s’inclou el de no oblidar comunicar aquests canvis que volem fer al nostre voltant i fugir d’aquelles persones que qüestionen aquestes millores en la nostra vida.

Si vols començar a pensar més en tu mateix sense sentir-te malament, no et perdis la secció del Julio Rosales.