Aprovada la llei contra el malbaratament alimentari

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous amb 176 vots a favor la Llei contra el malbaratament alimentari, que busca reduir la quantitat d'aliments que acaben a les escombraries. D’aquesta forma els supermercats hauran d’arribar a acords amb bancs d'aliments o ONG per facilitar el menjar que es pugui consumir, però estigui amb una data pròxima a la caducitat. També es vol promoure que els establiments comercials disposin de línies de venda de, diuen, productes lletjos.

Per parlar d'aquest tema, hem parlat avui a La Ciutat amb Ferran Boadas, responsable de l’Assessoria Jurídica de l’AECOC, qui ens ha explicat que "és una passa endavant molt important per pervenir el malbaratament alimentari, té molts de reptes importants".

Una lluita fonamental

"A Espanya, l'any 2022 es va malbaratar 10,5 milions de quilograms d'aliments, el que correspon a un total de 65 quilos de menjar a l'any per cada família", explica Boadas amb l'objectiu de parlar del problema que existeix al país respecte a aquest tema. "El canvi principal és que necessitaran tenir un pla d'empresa, per seguir la jerarquia de malbaratament que consisteix en prevenir el malbaratament i transformar-lo en altres aliments per exemple animals", assegura.

"A aquesta lleia encara li falta la tramitació i haurem de determinar encara les condicions de recollida del menjar", conclou.