Amanida 'glamurosa' per Nadal

A pocs dies de que arribi el Nadal, la Zaraida Fernández ens porta una recepta diferent per aquestes festes, perquè "qui ens diu que no podem menjar amanida al Nadal?", pregunta. És per això que ens ha porta una amanida de carxofa que pot preparar-se en qüestió de cinc minuts. És ideal per quan tens una visita inesperada a casa i no tens res preparat per menjar.

Ingredients

Una carxofa en oli, preferiblement una de bona qualitat

Tomàquet sec

Tomàquet cherry de color vermell

Tàpares

Castanyes cuites (opcional)

El que hem de fer amb tot això és picar-lo i ficar-lo dintre d'un bol, ho barrejarem tot, i amb l'oli de les carxofes farem una vinagreta. Per fer la vinagreta agafem un got i ficarem mostassa, vinagre de poma (o els que més ens agradi) i tres parts del que hem ficat de vinagre, d'oli. Hem de picar-lo i batre-ho.

Barregem tot això amb les carxofes, i ja ho tenim!