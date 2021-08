Dr. Almirante (Vall d'Hebron): “La tornada a les escoles i universitats pot fer pujar els contagis entre els joves”

Segons l'estudi les xifres de morts en les residències va tocar sostre durant la primera onada. L'estudi també afirma que un 29 per cert dels casos positius en les residències eren de persones asimptomàtiques. Ara, però, gràcies a la vacunació entre la gent gran, que ja supera el 90%, els efectes del coronavirus són menys preocupants. Tot i això, segons el doctor Almirante, no es pot abaixar la guàrdia. Almirante, però, afirma que abans de plantejar una possible tercera dosi de les vacunes, faria falta aconseguir una pauta completa entre la resta de la població.