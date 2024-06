Almenys disset falsos metges han treballat en el sistema sanitari català des del 2020

El Col·legi de Metges de Barcelona s’ha personat en disset casos d’intrusisme professional des del 2020. En els cinc anys anteriors, només van detectar un cas d’algú que es fes passar per metge. Davant d’aquest increment, sorgit durant la pandèmia, demanen endurir les penes per a aquests farsants.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Padrós, considera que fer-se passar per metge sense ser-ho “no pot sortir tan barat”. En aquest sentit, recorda que només comporta una pena d’entre sis i dotze mesos –per tant, no suposa l’ingrés a presó– i una multa. "La pena no és prou contundent com perquè al malfactor no li surti a compte continuar reincidint", ha afirmat.

De fet, només hi ha un dels disset falsos metges detectats en els últims quatre anys que es troba en presó preventiva, i és, precisament, per reincidència, però no ha estat condemnat.

[[H3:Estar col·legiat és imprescindible]]

Tot plegat ho han explicat en la presentació de la campanya #MésQueUnTítol, que recorda que estar col·legiat és imprescindible per poder exercir la medicina a casa nostra. La vicesecretària del Col·legi de Metges, la doctora Sònia Miravet, remarca que els centres tenen l’obligació de verificar que el personal contractat està col·legiat. Una comprovació, diu, que és força senzilla.

"Disposen d'un registre públic que es pot consultar de forma molt àgil. Els centres estan obligats a fer aquesta consulta, i no només en el moment de la contractació: la llei d'ordenació de les professions sanitàries els imposa fer una revisió de forma periòdica".

El Col·legi, a més, s’ofereix a ajudar els centres en aquesta revisió i insta els ciutadans a consultar, també, aquest registre. D’altra banda, des d’aquest òrgan lamenten que fer servir el número de col·legiat d’un altre professional –tal com havien fet alguns dels fasos metges enxampats– no sigui considerat suplantació d’identitat a ulls de la llei.

Un altre estiu difícil

La previsió d’un estiu difícil al sistema sanitari català també s’ha colat en aquest acte del Col·legi de Metges de Barcelona. Preguntat sobre les possibles retallades que denuncien els sindicats i que el Departament de Salut nega, el doctor Padrós ha dit que no són una novetat d’aquest estiu.

Assegura que el problema del sector és que hi ha un “infrafinançament crònic” i una greu manca de personal. Una realitat que, segons ell, es nota durant tot l’any i que sempre genera el mateix debat en aquestes dates. Amb tot, el president del Col·legi ha acusat els polítics d’“inacció” i ha demanat “una transformació urgent del sistema”.