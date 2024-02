Alícia Romero (PSC) sobre la llei de l'amnistia: "No ens mourem d'aquí"

El Govern ha decretat avui l'entrada de més de 200 municipis en fase d'emergència per sequera. Sobre aquesta situació inèdita a Catalunya, la portaveu del PSC Alícia Romero assegura que els socialistes "estenen la mà al Govern" tot i que retreu que "en els darrers deu anys no s'ha fet res. No hem tingut grans inversions", assegura. Considera que si s'hagués planificat amb temps "probablement ara no seríem on som". Preguntada per una hipotètica segona cimera de la sequera, Romero sentència que en cas de celebrar-se "esperem que sigui més exitosa que la primera perquè va ser bastant decebedor".

"Junts reflexionarà"

Pel que fa a la negativa de Junts a l'aprovació de la llei de l'amnistia, Alícia Romero es mostra esperançada. Considera que "la llei és sòlida i Junts reflexionarà". La portaveu de la formació vermella defensa que "la llei que hi ha sobre la taula mostra la generositat de molts grups" i sentència que "no ens mourem d'aquí. A vegades, no es pot aconseguir 100% el que un vol".

Pel que fa a l'actuació dels jutges en aquesta qüestió, Romero assegura que "intentem respectar la seva tasca", però critica que en alguns casos "estan sobrepassant els límits de les seves responsabilitats i demanem que respectin el poder executiu".

Converses discretes amb el Govern

Alícia Romero reconeix que estan mantenint converses amb el Govern al voltant d'aspectes com la negociació dels comptes. En aquest sentit, també reclama "conèixer la concreció de l'execució dels acords pressupostaris del 2023" i recorda que "no entrarem en la negociació dels comptes del 2024 si no es tiren endavant el projecte del Hard Rock i la signatura del conveni de la B-40".