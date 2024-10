Alerten que a Catalunya hi ha molts edificis en zones inundables: "He vist una escola construïda dins d'una riera al Maresme"

Els fenòmens meteorològics extrems, com la DANA que ha sacsejat València, cada cop seran més habituals i més forts a causa del canvi climàtic. Els experts en la matèria, com la investigadora del CREAF Annelies Broekman, fa temps que alerten de què és el que ens espera. "Les precipitacions torrencials són un fenomen natural típic de la Mediterrània, però el canvi climàtic n'incrementarà la freqüència i la intensitat; tindrem pluges torrencials més torrencials encara, un calendari de pluja més variable i, per tant, més difícil de preveure, i una intensitat que supera tot el que coneixíem fins ara", ha assegurat, en declaracions a Onda Cero.

Broekman lamenta que, tot i els avisos, les administracions –i la societat en general– no han fet res per adaptar-se a aquest nou escenari. A Catalunya, i arreu de l’Estat, continuem tenint habitatges situats a lleres de rius o a primera línia de costa, per exemple, amb les conseqüències que això comporta. "Seguim sense entendre les dinàmiques naturals del territori, seguim construint en zones inundables... Existeix molta informació que no estem fent servir per planificar millor les zones urbanes i gestionar millor l'espai fluvial, posant al centre el que el riu necessita, perquè el riu sempre prendrà el que és seu", ha assenyalat aquesta experta en gestió de l'aigua. En aquest sentit, alerta del que ha passat amb moltes rieres: "Les rieres són importants i les hem anat impermeabilitzant. He vist fins i tot una escola construïda dins d'una riera a la comarca del Maresme".

Desconstruir, "una qüestió de vida o mort"

Això posa damunt la taula una realitat incòmoda. Cal un canvi de model que passa, també, per desconstruir, segons Broekam. I, efectivament, això qüestiona la viabilitat d’alguns blocs de pisos, però també de comerços, oficines, hotels, etc. L’experta afirma que és necessari obrir un debat multidisciplinari, en què el conjunt de la societat prengui consciència de la gravetat de la qüestió. Perquè, tal com diu, ens hi va la vida: "És una qüestió de vida o mort. Jo crec que ens interessa més estar vius, i després tenir casa".

En aquest sentit, és conscient que hi ha qui pot perdre la casa i que tot plegat afectarà especialment les persones amb menys recursos, motiu pel qual les administracions hauran d'oferir el suport i les solucions oportunes.