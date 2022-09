Alejandro Fernández (PPC): "Amb la complicitat del govern espanyol, Junts i ERC estan erosionat les institucions de l'Estat"

Sobre la Diada, Fernández ha assegurat que la principal novetat és "l'esgotament de la societat catalana", "cada cop hi ha menys gent perquè hi ha més gent que se sent agredida, al final no quedarà gairebé ningú per insultar". D'altra banda, el líder del PP de Catalunya ha confirmat que diumenge participarà en la manifestació convocada a favor del bilingüisme a l'escola catalana i de l'aplicació de la sentència del 25% del TSJC. Fernández ha defensat "uns mínims" de les dues llengües en el sistema educatiu.