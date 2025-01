Alcaldes del Pirineu afectats pels talls de telefonia: "Esperem que el Govern sigui contundent"

El Govern es reuneix aquest dimarts a la tarda amb les principals companyies telefòniques per abordar els problemes de connectivitat que afecten especialment el Pirineu i altres zones rurals. A la trobada també hi assistiran entitats municipalistes.

Aquesta reunió és la resposta de l’executiu al darrer tall de telefonia i internet que s’ha produït a Catalunya, i segurament un dels més greus. Va ser el 29 de desembre, en plena temporada turística de Nadal, quan mig Pirineu va quedar incomunicat durant deu hores. L'origen de l’avaria va ser un tall accidental d’un cable de fibra òptica al municipi de Talarn, al Pallars Jussà, i va afectar aquesta i tres comarques més: el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran. Els alcaldes de la zona celebren que s’hagi convocat una reunió, tot i que creuen que la gravetat de l’últim episodi clamava al cel. "La cosa va ser tan grossa i tan mal gestionada per part de la companyia telefònica, que si d'aquesta no se soluciona el problema, ja no sé què hauria de passar", ha dit a Onda Cero l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano.

De fet, Serrano té la teoria que, si el tall s’hagués produït en una altra època de l’any, en la qual no hi hagués turistes, la incidència podria haver durat dies. Això és una mostra, diu, del "menyspreu" que pateixen aquestes poblacions. Hi està d’acord l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que ha dit a aquesta emissora que se senten ciutadans de tercera i “desemparats” per part de les companyies telefòniques: "Ells es fixen en el volum d'usuaris i, és clar, nosaltres som una població petita, amb pocs habitants. Però s'ha de tenir en compte que nosaltres podem arribar a triplicar la població alguns caps de setmana o en un pont fort".

El Govern descarta sancions per ara

Pel que fa a la reunió convocada per la Generalitat, Bruguera hi confia, però insta a estar amatents un cop se celebri: "El Govern potser és qui les pot collar més [a les companyies]. Però crec que, a part d'aquesta reunió i de les bones voluntats, després caldrà fer un seguiment de la situació". "Espero que el Govern sigui contundent i que les companyies siguin receptives per solucionar aquesta problemàtica. Realment és impossible que, en ple segle XXI, quatre comarques depenguin d'un cable", afegeix Serrano.

En aquest sentit, cal dir que la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha descartat per ara les sancions a les companyies telefòniques. En la roda de premsa d'aquest matí, ha explicat que la prioritat és trobar l’origen de les avaries i ha dit que es posen a disposició de les empreses per resoldre-les.