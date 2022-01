Arnau Muíllo és un xef amb una llarga trajectòria professional i que tenia ganes de volar sol. Com que no buscava anar de la mà de grans inversors, va decidir apostar per un petit local al centre de la ciutat per obrir un restaurant amb espai per a cuit comensals més la terrassa. Direkte Boqueria ofereix cuina d’autor en contacte directe amb els productes de quilòmetre zero comprats, la majoria, al propi mercat.