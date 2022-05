Agus Morales: “L'amistat és una forma d'amor”

'Ya no somos amigos' és una història compartida i interrelacionada de l'Omar, el Vikram, la Batasema, l'Amani i la Tiffany. Un panchayat -grup de cinc- en el que cadascun dels membres té la seva vida, les seves fugides, els seus cicles i els seus problemes. Agus Morales ens presenta una història sobre l'amistat amb tocs d'humor. “L'amistat és una forma d'amor” i “l'humor és una característica essencial per a l'amista”, ens explica Morales. I com cada divendres l'Ignacio Pillonetto ens porta les seves recomanacions literàries. Avui centrades en novel·les que transcorren i parlen de l'Índia.