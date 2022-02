Afecta la inflació al que paguem d'impostos?

La pujada del preus fa que si un cobra el mateix que l'any anterior perdi poder adquisitiu, però a més, aquesta pèrdua també pot venir donada pels impostos en el favorable cas que sí et pugin el sou al valor del IPC.

Un impost com el IVA fa que si puja la base, també pugi més el valor final del producte, però quan ja parlem del IRPF la cosa és una mica més complicada.

El sistema és per trams, però clar, si tenim la sort que ens pugen proporcionalment els sous pero no modifiquen les quantitats en les que passes a un següent tram, un tram amb un percentatge més alt, es dóna la circumstància que hi haurà molta gent que suposadament cobrant el mateix, passarà a un tram impositiu superior.

Ens ho explica l'Iñaki Jiménez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló